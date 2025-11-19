  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Naylon ve poliamid iplik türlerinin ithalatına üç yıl ek mali yükümlülük uygulanacak
Takip Et

Naylon ve poliamid iplik türlerinin ithalatına üç yıl ek mali yükümlülük uygulanacak

Bazı naylon ve poliamid iplik türlerinin ithalatına üç yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Naylon ve poliamid iplik türlerinin ithalatına üç yıl ek mali yükümlülük uygulanacak
Takip Et

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, daha önce açılan ithalat soruşturması kapsamında alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, söz konusu ürünlerin ithalatında, üç yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanacak.

Ek mali yükümlülük, bazı naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında kilogram başına birinci yıl 0,24 dolar, ikinci yıl 0,23 dolar, üçüncü yıl 0,22 dolar ve "diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden" eşya ithalatında ilk yıl kilogram başına 0,0475 dolar, ikinci yıl 0,045 dolar, üçüncü yıl 0,0425 dolar olacak.

Söz konusu eşyaların bazı ülkeler ve gümrük bölgelerinden ithalatının korunma önleminden muaf tutulması için tarife kontenjanı da açıldı.

Tarife kontenjanı miktarı, yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde anılan ülkeler ve gümrük bölgeleri için 2 bin 986 ton olarak belirlenirken, bu miktar her bir ülke veya gümrük bölgesi için 995 tonu geçemeyecek.

Karar, 21 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Karara ilişkin Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomi
Dolar, metallerde basınç yaratıyor!
Dolar, metallerde basınç yaratıyor!
ORAN Kalkınma Ajansı, 11 milyar TL’lik yatırım başvurusu aldı
ORAN Kalkınma Ajansı, 11 milyar TL’lik yatırım başvurusu aldı
İZTO/Özgener: İzmir’i düşünce ve inovasyon merkezi yapacağız
“İzmir’i düşünce ve inovasyon merkezi yapacağız”
Vatandaş 2.7 milyar dolarını yurtdışı hisse ve bonoya verdi
Vatandaş 2.7 milyar dolarını yurtdışı hisse ve bonoya verdi
İhracatçıların 28 ülkedeki maliyet yükü azalacak
İhracatçıların 28 ülkedeki maliyet yükü azalacak
Kütahya OSB 2 milyon metrekare daha genişliyor
Kütahya OSB 2 milyon metrekare daha genişliyor