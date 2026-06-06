NBE ailesine iki onur ödülü verildi: 18. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Türk Telekom’un ana sponsorluğunda, Tera Yatırım’ın platin, Trendyol, Ülker, arsaVev ve Özak Global Holding’in gold, Garanti Altın Rafineri’nin altın, Eksim Holding ve D’S damat’ın bronz sponsorluğunda düzenlenen törende ödüller sahiplerine takdim edildi.

Bu yıl yaklaşık 150 eserin başvurduğu yarışmada ödül sahipleri, ekonomi gazetecileri, akademisyenler ve iletişim alanında uzman isimlerden oluşan 44 kişilik jüri tarafından belirlendi.

Ödül töreninde ekonomi gazeteciliğine katkı sunan isimler onurlandırılırken, yıl boyunca öne çıkan haber, araştırma, röportaj ve programlar da ödüllendirildi.

Törene, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, ASKON Başkanı Orhan Aydın, TİM Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Paşahan, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Metin Çekiç, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ümit Özüren ile çok sayıda birlik ve dernek başkanı, iş dünyası temsilcisi ve ekonomi gazetecisi katıldı.

Törende EGD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe birer konuşma yaptı. 18. EGD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri kapsamında 16 kategoride ödül verildi.

“Ekonomi büyüyor, anlatan kadrolar küçülüyor”

EGD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan, ekonomi haberciliğinin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, bir dönem gazetelerin ve televizyonların en güçlü bölümlerinden biri olan ekonomi servislerinin bugün eski kalabalık günlerinden uzaklaştığını söyledi.

Ekonominin hayatın her alanındaki etkisinin arttığını ifade eden Arslan, “Şirketler büyüyor, finansal piyasalar daha karmaşık hale geliyor, anlatılması gereken ekonomi büyüyor ama bunu anlatan kadrolar küçülüyor. Ekonomi gazeteciliğinin güçlenmesi sadece gazetecilerin değil, iş dünyasının da meselesidir. Çünkü sağlıklı kararlar ancak sağlıklı bilgiyle alınabilir. Biz ekonomi haberciliğini sadece piyasaların değil, hayatın haberi olarak görüyoruz” dedi.

Dijital yayıncılığın yükselişine dikkat çeken Arslan, gelecek yıldan itibaren dijital ekonomi yayıncılığına yönelik yeni ödül kategorileri oluşturmayı planladıklarını belirterek, EGD’nin gelecek yıl 20’nci kuruluş yılını kutlayacağını ve ekonomi basınındaki dayanışmayı güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydetti.

“Ekonomi gazetecileri iş dünyası ile toplum arasında köprü kuruyor”

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonomi gazeteciliğinin iş dünyası ile toplum arasındaki en önemli köprülerden biri olduğunu vurgulayarak, üretimin ve ekonominin gerçeklerinin iş dünyasında ortaya çıktığını ancak bunların vatandaşla buluşmasını sağlayanların ekonomi gazetecileri olduğunu söyledi.

Ekonomi haberciliğinin yıllar içinde büyük bir gelişim gösterdiğine dikkat çeken Bahçıvan, bu başarıda Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin ve mesleğe emek veren gazetecilerin önemli payı bulunduğunu belirtti. Dijitalleşmenin medya dünyasını hızla dönüştürdüğünü ifade eden Bahçıvan, teknoloji ve mecralar değişse de iş dünyası ile medya arasındaki sağlıklı iletişimin önemini koruyacağını, ekonomi gazeteciliğinin geleceğinin güçlü kadrolar ve yeni nesil iletişim araçlarıyla şekilleneceğini kaydetti.

“Güçlü ekonomi, güçlü ekonomi basınıyla mümkün”

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomi gazeteciliğinin üretimden yatırıma, ihracattan girişimciliğe kadar ekonomik hayatın temel unsurlarını toplumla buluşturan stratejik bir görev üstlendiğini söyledi.

Yapay zekâ, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi küresel gelişmelerin iş yapış biçimlerini yeniden şekillendirdiği bir dönemde doğru bilgiye erişim, güvenilir analiz ve nitelikli haberciliğin öneminin arttığını belirten Avdagiç, küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğü bir süreçte ekonomi basınının güven ortamının oluşmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

EGD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nin artık Türkiye’nin köklü ve saygın mesleki ödüllerinden biri haline geldiğini kaydeden Avdagiç, güçlü ekonominin ancak güçlü bir iş dünyası ve güçlü bir ekonomi basınıyla mümkün olduğunu vurguladı.

“Yapılan işlerin değer kazanmasını ekonomi gazetecileri sağlıyor”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, ekonomi gazetecileri ile iş dünyası arasında güçlü bir bağ bulunduğunu belirterek, yapılan üretimin, yatırımın ve ihracatın toplumla buluşmasında ekonomi medyasının kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

İş insanlarının ortaya koyduğu çalışmaların geniş kitlelere ulaşmasının ekonomi gazetecilerinin emeği sayesinde mümkün olduğunu ifade eden Gültepe, “Bizler ne kadar üretim yaparsak yapalım, ne kadar ihracat gerçekleştirirsek gerçekleştirelim, bunları kendi başımıza anlatma şansımız yok. Yapılan işlerin anlam kazanması, değer oluşturması ve toplum tarafından bilinmesi sizlerin kalemleri, ekranları ve haberleri sayesinde mümkün oluyor” dedi.

Ekonomi gazetecileriyle yıllar içinde güçlü bir iletişim ve istişare kültürü oluşturduklarını vurgulayan Gültepe, iş dünyası temsilcileri ile ekonomi medyasının aynı ekosistemin ayrılmaz parçaları olduğunu kaydetti. Gültepe, ekonomi gazetecilerinin yalnızca haber aktarmadığını, aynı zamanda piyasalardaki gelişmelerin doğru anlaşılmasına katkı sunduğunu belirterek, ekonomi basınının üstlendiği görevin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Nasıl Bir Ekonomi Medya Grubuna 2 onur ödülü

Türk ekonomi basınına uzun yıllar boyunca yaptıkları katkılar, yetiştirdikleri gazeteciler ve mesleğe sundukları değerli hizmetleri nedeniyle Nasıl Bir Ekonomi Medya Haber Basın A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Genel Koordinatörü Vahap Munyar ile Meliha Okur’a Onur Ödülü takdim edildi.

Geniş katılımlı jüri değerlendirdi

Ödüllerin belirlenmesinde ekonomi gazetecileri, akademisyenler ve iletişim alanında uzman isimlerden oluşan 44 kişilik jüri görev aldı.

Jüride; Abdurrahman Yıldırım, Aydın Türkmen, Aysel Yücel, Barış Ergin, Belgin Yakışan Mutlu, Bilal Emin Turan, Canan Eraslan, Celal Toprak, Ceyhun Kuburlu, Çetin Ünsalan, Deniz Bilici Göçmen, Doç. Dr. Korhan Mavnacıoğlu, Dr. İsrafil Kuralay, Ece Ceyhun, Faruk Erdem, Fatoş Bozkuş, Fırat İpek, Fikri Türkel, Gülay Yücel Sarıkaya, Hasan Arslan, Hüsne Pamuk, İlke Canpolat, Jale Özgentürk, Mehmet Filoğlu, Mesut Taşkın, Murat Gülderen, Okan Sarıkaya, Olcay Büyüktaş, Ömer Kılıç, Prof. Dr. Suat Gezgin, Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz, Prof. Dr. Melda Cinman, Rahim Ak, Recep Erçin, Sadi Özdemir, Serkan Arman, Servet Yıldırım, Sibel Atik, Songül Dalkılıç Bilgili, Talip Yılmaz, Tamer Oskay, Taylan Büyükşahin, Vahap Munyar ve Yılmaz Yıldız yer aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

18. EGD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri kapsamında 16 kategoride ödül verildi. Verilen ödüller şu şekilde oldu:

En İyi Haber ve Araştırma (Yazılı Basın): İsmail Şahin (Milliyet) – Dijital Göçebe yazı dizisi

En İyi Haber ve Araştırma (Yazılı Basın): Özlem Aydın Ayvacı (Capital) – 35 Kategoride Müthiş Erime

En İyi Haber ve Araştırma (İnternet) – Sinan Sayrugaç Anısına: Ahmet Hamdi Girgin (Habertürk.com) – Dünya 3’üncüsü Kokoreçin Standardı Yok

En İyi Haber (Televizyon): Emre Eser (CNBC-e) – Suudi ACWA’dan Türkiye’de Güneş Enerjisine 2 Milyar Dolarlık Yatırım Hazırlığı

Söyleşi/Röportaj (Yazılı Basın): Şehriban Kıraç (Nefes) – Maddi Destek Bulamıyoruz

Söyleşi/Röportaj (Televizyon): Rıfat Fırat (A Para) – Nasdaq Inc. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Edward Knight Röportajı

Osman Saffet Arolat Yılın Yazarı: İdriz Çokal (Para Dergisi)

Yılın Ekonomi Programı (TV): Hande Demirel (Bloomberg HT) – Ekonomik Görünüm

Yılın Ekonomi Programı (Radyo): Ahmet Falih Akıcı (TRT Radyo)

Esen Salihoğlu Yerel Basın Ödülü: Kemal Özyurt (İlkses) – Çocuklar Aç, Veliler Çaresiz

Nezih Demirkent Özel Ödülü: Nuran Erkul Kaya (Anadolu Ajansı) – Portre / Zirvedeki Türkler – Onur Genç

Namık Ahıska Özel Ödülü: Ali Can Polat (Sözcü) – Kapıya Teslim Kaçakçılık

Bülent Yardımcı Özel Ödülü: Sevilay Çoban (Dünya) – Yapay Zekâyı Ahıra Soktu, Verimi Yüzde 20 Artırdı

Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülü: Nevzat Akdere (Posta)

Metiner Sezer Jüri Teşvik Ödülü: Esra Hatice Yılmaz (TRT Haber) – Yazdığı Kodlamayla Dünya Birincisi Olan Lise Öğrencisi

Jüri Özel Ödülü: Büşra Kapan (Sözcü.com.tr) – Komşuda Bir Ailenin Aylık Masrafıyla Türkiye’de 1 Kişi Yaşayamıyor

Jüri Özel Ödülü: Çağlar Kuzlukluoğlu ve Cengiz Güven (Bloomberg HT) – Gita Gopinath Röportajı