'Nearshoring' stratejisi Bursa'yı öne çıkarıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Pandemiyle başlayan, jeopolitik gelişmeler ve Avrupa'nın değişen üretim stratejileriyle hızlanan küresel tedarik zinciri dönüşümü, Bursa'nın uluslararası üretim ağlarındaki konumunu güçlendiriyor. Avrupa'ya yakınlığı, gelişmiş sanayi altyapısı ve ihracat deneyimiyle öne çıkan kentte firmalar, ihracatın yanı sıra yurt dışı yatırımları, lojistik ağları ve uluslararası iş birlikleriyle küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyada artık yalnızca düşük maliyetli üretim merkezlerinin değil; güvenilir, esnek, yüksek teknolojili ve sürdürülebilir üretim yapabilen bölgelerin tercih edildiğini söyledi.

Bursa dönüşümün en güçlü aktörlerinden biri

Bursa'nın teknoloji odaklı sanayi altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve ihracat tecrübesiyle bu dönüşümün en güçlü aktörlerinden biri olduğunu belirten Burkay, kentin küresel değer zincirlerinde stratejik bir oyuncuya dönüştüğünü ifade etti. Sanayide dönüşümün yalnızca ihracat rakamlarını artırmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Burkay, firmaların uluslararası pazarlarda yatırım yapan, teknoloji geliştiren ve küresel iş birlikleri kuran yapılara dönüşmesinin önemine dikkat çekti. Yeni pazarlara açılmanın stratejik öncelik olduğunu dile getiren Burkay, özellikle Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyalarda daha etkin olunması gerektiğini belirterek, "Bursa'yı daha fazla dünyaya açmak zorundayız. Rekabet artık sadece üretimle değil; bilgi, hizmet ve organizasyon kabiliyetiyle sağlanıyor. Üretici firmalarımızın yanında uluslararası ölçekte hizmet sunabilecek şirketlerin de çoğalması gerekiyor" dedi.

Firmalar küresel ağlarda büyüyor

Bursa sanayisindeki dönüşüm, şirketlerin yalnızca ihracat yapan firmalar olmaktan çıkarak küresel üretim ve tedarik ağlarının parçası haline gelmesiyle dikkat çekiyor. Coşkunöz Dış Ticaret, farklı coğrafyalarda kurduğu tedarik ağıyla müşterilerine küresel çözümler sunarken, Dağlıoğlu Grup Bulgaristan'daki güneş enerjisi ve enerji depolama yatırımlarıyla Avrupa pazarındaki varlığını güçlendiriyor. Son olarak Türkiye'deki üretim ve mühendislik gücünü Avrupa'ya taşıyan TKG Otomotiv de Çekya'daki ilk üretim tesisinin temelini attı. İğrek Makina yüksek hassasiyetli üretim kabiliyetiyle Avrupa sanayisinin çözüm ortakları arasında yer alıyor. Gıda sektöründe ise firmalar markalı ve katma değerli ürünlerle uluslararası pazarlardaki büyümelerini sürdürüyor.

Avrupa sanayisinde hız kazanan “yakın tedarik” (nearshoring) stratejisi de Bursa'nın rekabet avantajını artırıyor. Uzun teslim süreleri ve tedarik risklerini azaltmak isteyen Avrupalı üreticilerin coğrafi olarak yakın, teknik standartlara uyumlu ve güvenilir üretim merkezlerine yönelmesi, Bursa için yeni fırsatlar oluşturuyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Kemal Yazıcı, otomotiv tedarik sanayisinin rekabet gücünü koruyabilmesi için teknoloji, sürdürülebilirlik ve esnek üretim kabiliyetinin belirleyici hale geldiğini belirterek, bu dönüşümün Bursa gibi güçlü tedarik altyapısına sahip merkezler için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Fatih İğrek ise Türkiye'nin Avrupa sanayisinin doğal üretim ortağı konumunda bulunduğunu ifade ederek, Türk makine sektörünün artık yalnızca ürün değil; mühendislik, otomasyon ve üretim teknolojileri ihraç eden bir yapıya kavuştuğunu dile getirdi.