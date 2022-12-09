Nebati: Denetimde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

ANKARA (EKONOMİ)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığını önlemek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için denetim çalışmalarının yoğunlaştığını belirterek, vergi incelemesi ve denetimlerle Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Geçen yıl tamamlanan vergi inceleme ve denetim sayısının 3 katını da aşarak belirledikleri 1 milyon mükellef nezdinde denetim hedefine bugün itibarıyla ulaştıkları bilgisini veren Nebati,

“Yaptığımız vergi incelemeleri ve denetimlerde ceza kesmeyi değil rehberlik ederek vergiye gönüllü uyumu artırmayı, vergi kayıp ve kaçağını engelleyerek daha adil bir vergi sistemi inşa etmeyi ve mükellef haklarını da gözeterek her bir vatandaşımızın hakkını korumayı amaç edindik” diye konuştu.



Bakan Nebati, kayıt dışı ekonomi, piyasa bozucu faaliyetler ve vergi kaçakçılığıyla mücadele için vergi incelemeleri ve denetimlerle her zaman olduğu gibi bundan sonra da sahada olmaya devam edecek, çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.