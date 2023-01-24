Nebati: Devlete borçlar 48 ay taksitle ödenecek
Devlete ait borçlarda yapılandırma düzenlemesinin ayrıntıları açıklandı. Borçlar 48 ay taksitle ödenecek. Peşin ödemede yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olduğunu söylediği düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. Borç yapılandırma paketinde vade 4 yıl olacak. Bakan Nebati, "Devlete borçlar 48 aylık taksitler halinde ödenecek. Peşin ödemede yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek" dedi.