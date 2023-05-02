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  3. Nebati: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
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Nebati: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim sonrası atılacak adımlarla ikili fiyat mekanizmasının sona ereceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim sonrasında döviz kurlarında artış yaşanacağı yönündeki tahminler için "Döviz piyasasında bir ralli olmayacak, vatandaşlara sesleniyorum; oyuna gelmeyin. Seçim sonrası adımlarla ikili fiyat mekanizması bitecek" dedi.

A Para yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati, "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" dedi

Enflasyonda baz etkisiyle başlayan düşüşün devam edeceğini kaydeden Nebati, "Manşet enflasyonun altında faiz oranı olacak. Bizim için önemli olan enflasyonun aşağı doğru yönünün devam etmesi ve manşet faiz oranıyla aynı patikaya giriyor olması."

Nebati, 20 Nisan'da açıklanan doğal gaz desteklerinin yıllık maliyetinin 25 milyar TL olduğunu da belirtti.

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