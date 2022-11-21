Nebati: Türkiye'ye yönelik kara para soruşturması söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde öne çıkan Türkiye'ye yönelik kara para soruşturması tartışmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam etmektedir.

Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır.