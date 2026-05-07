"Nedeni savaş değil": Petrol fiyatlarındaki artış enflasyonu ne kadar etkiledi?

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyona etkisi hem yurt dışında hem de yurt içinde yakından takip ediliyor.

TCMB eski Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü olan Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya’nın yaptığı hesaplamaya göre, mart-nisan döneminde petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona toplam etkisi ortalama 2,2 puana ulaştı.

Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, akaryakıt fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 20’lik artışın doğrudan etkisinin 0,6 puan olduğunu belirtirken, enerji ve taşımacılık maliyetleri üzerinden oluşan dolaylı etkilerin ise daha güçlü hissedildiğini ifade etti. Hesaplamaya göre dolaylı etkilerle birlikte toplam etkinin 1,5-2,9 puan aralığında şekillendiği değerlendirildi.

📊 Petrol fiyatının enflasyona etkisi👇



⛽️ Doğrudan etki: Akaryakıt ürünlerinin sepet ağırlığı %3,2. Mart-nisan dönemindeki birikimli artışın (≈%20) doğrudan etkisi 0,6 puan (🔗 https://t.co/EO0g1GwGif).



🏭🏗️ Dolaylı etki: Akaryakıt başta olmak üzere petrolle bağlantılı… https://t.co/iQRIWFYx4L pic.twitter.com/fGh1d2xnQD — Çağrı Sarıkaya (@cagri_sarikaya_) May 6, 2026

“Yüksek enflasyonun nedeni savaş değil”

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Sarıkaya’nın paylaşımı üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Kara, “Savaş olmasaydı dört aylık enflasyon yüzde 12,2 olacaktı. Yaşadığımız yüksek enflasyonun nedeni savaş değil” dedi.

Savaş olmasaydı dört aylık enflasyon %12,2 olacaktı.

Yaşadığımız yüksek enflasyonun nedeni savaş değil. https://t.co/dcLVAiyUHl — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 7, 2026

Savaş kaynaklı petrol fiyatlarındaki yükselişin yarattığı enerji şoku yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil; üretim, lojistik ve gıda başta olmak üzere maliyet kanallarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle enerji ithalatçısı ülkelerde petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyondaki etkilerine dikkat çekiliyor.