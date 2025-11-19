Yoğun ilginin ardından kapsamı artırılan bu destek paketi adına başvurular bugün başlıyor. Bu noktada esnaflar başta olmak üzere birçok vatandaş da nefes kredisi hakkındaki tüm detayları sorguluyor. Peki Nefes kredisi başvuru şartları 2025 nelerdir? Limit yükseldi! Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte nefes kredi başvuruları ve sonrası hakkında tüm merak edilen soruların detaylı cevabı...

Nefes kredisi başvuru şartları 2025 nelerdir?

Nefes Kredisi’nden yararlanmak isteyen işletmelerin TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olması gerekiyor. Başvurular, anlaşmalı bankaların şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek. Kredi başvurusu yapılabilecek bankalar arasında Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım bulunuyor.

Açıklamaya göre işletmeler, Nefes Kredisi kapsamında azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmazken, finansman desteği 6 ay anapara ödemesiz, toplamda 36 aya varan vade ile sunulacak. Faiz oranları ise 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri vadelerde yüzde 32 olarak belirlendi.

Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru sürecinde işletmelerden oda-borsa üyelik doğrulaması, finansal belgeler ve kredi uygunluk kriterlerini gösteren evrakların talep edilmesi bekleniyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) güvencesiyle sunulan bu paket, özellikle nakit akışında sıkıntı yaşayan KOBİ’ler için önemli bir nefes niteliği taşıyor.

Nefes Kredisi başvuruları başladıktan sonra yoğun talep beklenirken, işletmelerin gerekli evrakları hazırlayarak bankalara erken başvuru yapması öneriliyor.