Nefes'e 106,2 milyar liralık kredi

CANAN SAKARYA / ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilere ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Şimşek, Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması için 2002 yılından itibaren yürürlüğe giren kararlar çerçevesinde Hazine faiz destekli krediler kullandırıldığını belirtti.

Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkarlara 2025-2027 yılları arasında kullandırılacak kredilerde cari faiz oranları dikkate alınarak yüzde 50 indirim uygulandığı bilgisini veren Şimşek, sağlanan bu imkanın yıllar içerisinde geniş bir kesime ulaştığını, esnaf ve sanatkarların finansmana erişiminin kolaylaştırılarak ekonomik faaliyetlerinin sürdürmelerinin sağlandığını kaydetti.

Toplam bakiye 300 milyara yaklaştı

Bakan Şimşek’in verdiği bilgiye göre, 2026 yılı Temmuz sonu itibarıyla 114 bin 304 esnaf ve sanatkâra toplam 87.4 milyar lira tutarında kredi kullandırıldı, esnaf kredilerine ilişkin toplam kredi bakiyesi 299 milyar lira olarak gerçekleşti. Böylece 2026 Temmuz sonu itibariyle yaklaşık 40.3 milyar liralık faiz desteği sağlandığını kaydeden Bakan Şimşek, “Hazine faiz destekli işletme kredilerinde risk grubuna göre azami 1 milyon 500 bin liraya kadar, yatırım kredilerinde ise işyeri, taşıt, makine ve teçhizat alımlarına yönelik ihtiyaçların karşılanmasını teminen kredinin kullanım nedenine göre değişen vadelerde 3 milyon 500 bin liraya kadar kredi limiti artırılmıştır” dedi. Bakan Şimşek, ayrıca 2025 yılı Temmuz ayında yürürlüğe alınan ve Kredi Garanti Fonu kaynaklı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nefes kredileri ile 36 ay vadeye kadar azami 6 ay ödemesiz yüzde 80 kefalet oranıyla, firma başına 3 milyon liraya kadar kredi imkanı sunulduğu belirterek, bugüne kadar 75 bin 584 kredi işlemi ile 106.2 milyar lira kredi sağlandığını belirtti.