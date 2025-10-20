ABD’deki faiz indirimi nikel fiyatlarını geçici olarak desteklese de, Endonezya’nın büyüyen arzı fiyatların üzerinde baskı kuruyor. Metal Borsası’nda nikel stokları 308.000 ton ile rekor seviyeye çıkarken, fiyatlar 15.000 dolara doğru geri gidiyor. Nikel fiyatları, 2025 boyunca maliyet eğrisinin alt sınırında, 15.000 dolar/ton civarında seyretti. Bakır, kalay, alüminyum gibi temel metallerin fiyatlarındaki artışa karşın nikel fiyatları yılbaşına göre bakıldığında negatif bölgeye geçti. Londra’da 3 ay vadeli nikelin ton başına fiyatı ocak ayına göre yüzde 1.5 aşağıda 15.000 dolara yakın. Fiyatlar ageçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 düşük. Çin’in stratejik stok alımları fiyatları desteklese de, bu hareketin talep artışından ziyade siyasi ve stoklama amaçlı olması, sürdürülebilirliği tartışmalı kılıyor.

Yön değiştiriyor: Pilden çeliğe talep kayması

Önümüzdeki dönemde, arzın yönü kadar, paslanmaz çeliğin sürdürülebilir talep kaynağı olarak konumlanması, fiyatların yönünü belirleyecek. Zira batarya sektöründeki nikel talebi, LFP pillere geçişle gerilerken; paslanmaz çeliğin yeniden yükselen önemi dikkat çekiyor. Nikelin yüzde 65’lik tüketimi paslanmaz çelik kaynaklı ve bu alanda büyüme, arz fazlasına karşı bir denge unsuru olarak öne çıkıyor. Endonezya’nın arz artışına rağmen çevresel izin denetimleri ve yeni kota sistemleri, 2026’dan itibaren üretimi kısıtlayabilir. Ancak kısa vadede bu hamlelerin piyasa üzerindeki etkisi sınırlı. Bu da yılın son çeyreğinde nikel Bu ay itibariyle Londra Negatif bölgedeki nikel, yönünü çeliğe çeviriyor Nikel fiyatları, 2025’in son çeyreğinde arz fazlası endişeleriyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Özellikle Endonezya kaynaklı üretim artışı, dengeleri bozuyor. Paslanmaz çelik talebinde toparlanma sinyalleri görülse de pil sektöründeki kaymalar ve ticaret politikalarındaki belirsizlik, nikelin yönünü muğlaklaştırıyor. fiyatlarını baskı altında tutmaya devam edecek.

Nikel batarya (NMC) pazar payı daralıyor

Nikel cevherinin fiyatı arz sıkıntısı hissederken, nikel sülfat fiyatları daha iyi performans gösteriyor. Üçüncü çeyrekte arz kısıtları ve sınırlı talep artışıyla yükseldi. 13 Ekim itibarıyla Çin DDP bazında 28.300 Yuan/mt (3.986 dolar/ton) seviyesinde fiyatlanan pil sınıfı nikel sülfat, çeyrek başına yüzde 9,5 artış gösterdi. Ancak NMC (Nikel-Manganez- Kobalt) pil türlerinin pazar payı daralıyor; Çin’de LFP (Lityum-Demir-Fosfat) pillere geçiş, talebin yönünü değiştiriyor. Örneğin Çin›de ağustos ayındaki elektrikli araç satışları artmasına rağmen, NMC pil pazar payı, batarya tercihinin lityum- demir-fosfat (LFP) pillere doğru kaymasıyla 2025 yılında da küçülmeye devam etti. Çin Otomotiv Akü İnovasyon İttifakı verilerine göre, NMC aküler 30,9 GWh ile geçen yıla göre iki puan düşüşle yüzde 22 pazar payına sahip oldu; LFP ise pazarın kalan yüzde 78’ini kontrol ediyor.

Gözler piyasa gelişmelerinde

-ABD’nin Çin’den ithal edilen malzemelere uyguladığı tarifeler, pil ve paslanmaz çelik piyasalarını etkilemeye devam ediyor. ABD ve Çin, tarife politikaları üzerindeki geçici ateşkesi 12 Ağustos’tan 10 Kasım’a kadar 90 gün daha uzattı.

-Endonezya hükümeti yasadışı madenciliğe karşı sert önlemler alıyor. Hükümet, yakın zamanda Weda Körfezi›nde yaklaşık 148 hektarlık ve PT Tonia Mitra Sejahtera’ya ait 172,8 hektarlık araziye el koydu. Hükümet daha önce de dört nikel madencisinin ruhsatını iptal etmişti.

-Çin'de bu ay çelik piyasasını destekleyecek teşvik politikaları bekleniyor.

-Ticaret politikaları, düzenleyici kısıtlamalar ve bekleyen teşvik önlemleri arasında nikel piyasasında son çeyrekte artan bir oynaklık görülmesi muhtemel.

2030’a kadar arz fazlası sürebilir

Londra’da düzenlenen LME Week’te konuşan Macquarie analisti Jim Lennon, “Hiçbir piyasa 9 yıl üst üste arz fazlası vermez, ancak şu anki dinamikler bu yönde” dedi. Endonezya üretiminin küresel arzın yüzde 70’ine ulaşması ve 2030’a kadar 4 milyon ton kapasiteye ulaşma ihtimali, uzun vadeli fi yat baskısını gündeme getiriyor. Lennon’a göre, nikel talebi büyümeye devam edecek; ancak bu büyümenin motoru artık bataryalar değil, paslanmaz çelik olacak. “NMC piller yalnızca üst segment araçlarda tercih edilecek. Geri kalan talep paslanmaz çelikten gelecek” diyor.