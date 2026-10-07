Neslihan Köroğlu: 22 Ekim'de faiz indirimi masada, piyasalarda ayrışma derinleşiyor

Neslihan Köroğlu, 17 ekonomistin yayımladığı araştırma notunu incelediklerini belirterek, beklentilerin altında gelen enflasyon verisinde taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün belirleyici olduğunu vurguladı. Buna karşın ulaştırma, konut, eğitim ve giyim gruplarının enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini aktaran Köroğlu; dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, hizmet enflasyonu ve iç talepte yavaşlama görüldüğünü ancak çekirdek göstergelerin manşet enflasyondan yüksek seyretmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

TCMB’den faiz indirimi beklentisi: 22 Ekim için 100 baz puan öne çıkıyor

Köroğlu, beklentilerden iyi gelen enflasyon verisinin TCMB’nin faiz indirimi konusunda elini rahatlattığına işaret etti. Kısa vadede tahvil ve hisse piyasalarının desteklenebileceğini bildiren Köroğlu, kurumların büyük çoğunluğunun 22 Ekim tarihindeki PPK toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi beklediğini, bazı kurumların ise 150 baz puanı ihtimal dahilinde gördüğünü aktardı. Köroğlu'nun aktardığı verilere göre, yıl sonu politika faizi beklentisi ağırlıklı olarak %35 seviyesinde bulunurken, yıl sonu enflasyon tahminleri %28,8 ile %30 bandına sıkışarak medyan %29,5 seviyesinde şekilleniyor.

Yatırım araçlarında keskin ayrışma: Bitcoin ve altın yükselirken borsa kaybettirdi

Yılın üçüncü çeyreği ve ilk 9 aylık dönemine ilişkin ‘Makro Bakış’ değerlendirmelerini paylaşan Neslihan Köroğlu, yatırım araçları arasında belirgin ayrışmalar gözlendiğini belirtti. Üçüncü çeyrekte Bitcoin'in %43, Brent petrolün %34, gram altının %9 ve gümüşün %8 değer kazandığını aktaran Köroğlu, Borsa İstanbul'da ise aynı dönemde %15'i aşan bir kayıp yaşandığına dikkat çekti. Borsanın yılın ilk yarısındaki %25'i aşan kazancının önemli kısmını geri verdiğini vurgulayan Köroğlu, eylül ayında kayıpların %16,65 seviyesine ulaştığını ifade etti.

Sektörlerde sert kayıp: 24 endeksten sadece 2'si artıda

Sektörel bazda zayıf bir görünümün hakim olduğunu belirten Köroğlu, 24 sektör endeksinden sadece 2'sinin üçüncü çeyreği artıda tamamlayabildiğini kaydetti. İlk 9 ayda kimya, ilaç, petrol ve plastik sektörünün %39'a yakın yükseldiğini, aracı kurumların ise %46 gerilediğini bildiren Köroğlu, halka arz tarafında da tablonun zayıf kaldığını aktardı. Köroğlu'nun verdiği bilgilere göre, üçüncü çeyrekteki 19 halka arzdan yalnızca 4'ü dönem sonunda halka arz fiyatının üzerinde kalabildi; ilk 9 ayda halka arz edilen 35 şirketten ise 22'si negatif performans sergiledi.