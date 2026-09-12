Neslihan Köroğlu değerlendirdi: Piyasalarda faiz indirimi, yabancı girişi ve cari denge beklentileri

Matriks Haber Araştırma Müdürü Neslihan Köroğlu, TCMB’nin haftalık repo faizini beklentilere paralel olarak %37 seviyesinde sabit tutmasının ardından 11 banka ve aracı kurumun raporlarını derlediklerini belirtti. Köroğlu'nun aktardığı verilere göre kurumlar, faiz indirimlerinin yılın son çeyreğinde yeniden başlayabileceğini öngörüyor. İndirim beklentilerinin ağırlıklı olarak ekim ve aralık aylarındaki toplantılarda yoğunlaştığını belirten Köroğlu, kasım ayı için de indirim beklentisinin dile getirildiğini ifade etti.

Toplantı öncesinde Matriks Haber tarafından 27 ekonomistle düzenlenen ankete değinen Köroğlu, 22 ekonomistin faizin sabit bırakılacağını, 4 ekonomistin 100 baz puan, 1 ekonomistin ise 300 baz puan indirim beklediğini hatırlattı. Enflasyonun ana eğilimindeki gerileme ve zayıf iç talebin faiz indirimleri için alan oluşturduğunu vurgulayan Köroğlu; yüksek enerji fiyatları ile jeopolitik gelişmelerin ise zamanlama açısından temel risk unsurları olarak gösterildiğini aktardı. Ayrıca ağustos sonunda efektif fonlamanın %40'tan %37'ye gerilediğine dikkat çeken Köroğlu, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisinin %35-%36, yıl sonu TÜFE beklentisinin ise %28-%30 bandında şekillendiğini kaydetti.

Yabancı yatırımcılar ağustos ayında alıma döndü

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki işlemlerine ilişkin rapor detaylarını paylaşan Neslihan Köroğlu, ağustos ayında yabancıların 273,5 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu gelişmeyle birlikte 2026 yılının ilk 8 ayındaki net yabancı girişinin 2,84 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Ağustos ayında yabancıların en çok ilgi gösterdiği hissenin 281 milyon dolarlık net alımla Tüpraş olduğunu belirten Köroğlu; bu hisseyi 217,5 milyon dolarla Aselsan, 103 milyon dolarla Türk Altın, yaklaşık 95 milyon dolarla Erdemir ve 45 milyon dolarla Borusan Boru'nun izlediğini aktardı. Satış tarafında ise listenin başında Özata Denizcilik'in yer aldığını, bu hisseyi Türk Hava Yolları ve İş Bankası'nın takip ettiğini ekledi.

Temmuz ayı cari işlemler hesabında fazla beklentisi

Cari işlemler hesabına ilişkin ekonomist beklentilerini de açıklayan Neslihan Köroğlu, 12 ekonomistle yapılan anket sonucunda temmuz ayı verisinde 640 milyon dolarlık cari fazla beklendiğini duyurdu. Ankette en yüksek tahminin 1 milyar dolar fazla, en düşük tahminin ise 150 milyon dolar açık yönünde gerçekleştiğini söyledi. Son olarak yıl sonu cari açık tahminlerine değinen Köroğlu, 2026 yıl sonu cari açık beklentisinin 52 milyar dolardan 51 milyar dolara gerilediğini, 2027 yıl sonu beklentisinin ise 48 milyar dolar açık seviyesinde olduğunu bildirdi.