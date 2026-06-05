Neslihan Köroğlu’ndan ekonomi analizi: Büyüme tahminleri %3’e geriledi

Matriks Haber Araştırma Müdürü Neslihan Köroğlu'nun paylaştığı verilere göre, ekonomistlerin mayıs ayı tüketici enflasyonu beklentisi aylık bazda %1,60 seviyesinde oluşurken, yıllık enflasyonun bu veriyle birlikte %32,50’ye ulaşması öngörülüyor. 23 banka ve aracı kurumun katılımıyla gerçekleşen ankette, en yüksek aylık artış beklentisi %2,51, en düşük beklenti ise %1,21 olarak kaydedildi. Çekirdek enflasyon tarafında ise C endeksi için aylık %2,60 ve yıllık %30 civarında bir artış tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyon beklentilerinde ise yukarı yönlü bir revizyon dikkat çekiyor.

Büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte %2,5 büyümesi, piyasalarda beklenen %2,7’lik oranın altında kalmasıyla birlikte finansal kurumların raporlarında güncellemeler yapıldı. Köroğlu, 16 kurumun raporlarını incelediklerinde büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiğini ve yıl sonu medyan beklentisinin %3,3'ten %3 seviyesine gerilediğini belirtti. Büyümenin kompozisyonuna bakıldığında ise hane halkı tüketiminin %4,6 artışla büyümeyi taşımaya devam ettiği, ancak net ihracatın 2,5 puanlık negatif katkısı ve sanayi tarafındaki zayıflığın dikkat çekici unsurlar olduğu ifade ediliyor.

Dolar/TL tahminleri ve gelecek dönem öngörüleri

Dolar/TL kuru beklentilerinde de güncel rakamlar paylaşıldı. 17 analistin katılımıyla oluşan ankete göre, 2024 yıl sonu dolar medyan beklentisi 51,80 TL seviyesinde korunurken, en yüksek tahmin 54,40 TL, en düşük tahmin ise 50 TL olarak belirlendi. Gelecek yıl sonuna dair tahminlerde ise yukarı yönlü bir değişim gözleniyor; önceki ankette 59,20 TL olan dolar beklentisi 61 TL seviyesine revize edildi. Ekonomistlerin gelecek yıl sonu enflasyon tahmini ise %22 seviyesinde sabit kalarak herhangi bir değişiklik göstermedi.