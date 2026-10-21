Neslihan Köroğlu'ndan kritik veriler: Bilançolarda sektörel ayrışma ve faiz indirimi beklentisi

Bilanço takvimine ilişkin detayları aktaran Neslihan Köroğlu, resmi bilanço maratonunun TAV Havalimanları ile başlayacağını açıkladı. Bankacılık sektöründe ilk sonuçların 27 Ekim'de Akbank ve 28 Ekim'de Garanti BBVA tarafından duyurulacağını ifade eden Köroğlu, sigortacılık tarafında ise 22 Ekim'de AK Sigorta'nın izleneceğini kaydetti. Ayrıca 26 Ekim'de Arçelik, Brisa, Çimsa, TAB Gıda ve Türk Traktör; 27 Ekim'de ise Aselsan'ın bilançolarının takip edileceğini dile getirdi.

"Sektörler arasında karlılık farkları belirginleşecek"

67 şirkete ilişkin aracı kurum tahminlerini derlediklerini ifade eden Köroğlu, şirket karlılıklarında belirgin ayrışmaların öngörüldüğünü vurguladı. Bankacılık sektöründe yükselen fonlama ve kredi risk maliyetlerinin karlılık üzerinde baskı oluşturabileceğini belirten Köroğlu, buna karşın büyük ölçekli bankalarda güçlü net kar rakamlarının beklendiğinin altını çizdi. Reel sektörde rafineri, havacılık, hayat sigortacılığı ve seçici perakendeciliğin pozitif ayrışacağını kaydeden Köroğlu; dayanıklı tüketim ve giyim perakendeciliği sektörlerinde ise zarar beklentilerinin dikkat çektiğini vurguladı.

Piyasada 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor

TCMB’nin 22 Ekim’de duyuracağı faiz kararı öncesinde gerçekleştirdikleri anket sonuçlarını paylaşan Köroğlu, 13'ü yabancı ve 25'i yerli olmak üzere toplam 38 kurumun araştırmaya katıldığını duyurdu. Tahmin bildiren 37 kurumdan 32'sinin politika faizinde 100 baz puanlık bir indirim beklediğini belirten Köroğlu, bu adımla politika faizinin %37'den %36'ya gerileyeceğinin tahmin edildiğini ifade etti. İki ekonomistin faizin sabit kalacağını düşündüğünü kaydeden Köroğlu, üç uzmanın ise 50, 150 ve 200 baz puanlık farklı indirim tahminleri sunduğunu sözlerine ekledi.

"Aralık ayında da faiz indirimi devam edebilir"

Gelecek döneme ilişkin faiz patikasına da değinen Köroğlu, ankete yanıt veren 33 ekonomistten 29'unun aralık ayındaki son toplantıda da faiz indirimlerinin süreceğini öngördüğünü kaydetti. 2026 yıl sonu politika faizi beklentisinin %35 seviyesinde korunduğunu bildiren Köroğlu, 2027 yıl sonu faiz tahmininin ise %27'den %28,5'e yükseldiğini aktardı. Enflasyon tarafında 2026 yıl sonu beklentisinin %29,5'te sabit kaldığını, 2027 beklentisinin ise %23,5'e revize edildiğini söyledi. Faiz indirimi beklentisini güçlendiren ana unsurun beklentilerin altında gelen eylül ayı enflasyonu, iç talepteki yavaşlama ve hizmet enflasyonundaki iyileşme olduğunu vurgulayan Köroğlu, buna karşın çekirdek enflasyondaki katılık ile jeopolitik risklerin halen masada bulunduğunu dile getirdi.