Nestle, Danone, Eti Gıda ve Horizon’a Rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu’nda yapılan açıklamada, Kurul’un şirketlerin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabet Kanununun 4. maddesini ihlal ettiği yönündeki ön araştırmanın sonuçlandığı ve soruşturma açılmasına karar verdiği bildirildi. Kurul’un soruşturma açması ceza verileceği anlamına gelmiyor.

Nestle’ye ayrıca bir soruşturma daha açıldı

Bu arada, Rekabet Kurumu’ndan yapılan ayrı bir açıklamada, Rekabet Kurulu’nun distribütörlerinin yeniden satış fiyatını belirleme, bölge ve müşteri kısıtı getirme yoluyla yine 4. madde kapsamında rekabet ihlaline yönelik ön incelemeyenin sonucuna dayanarak soruşturma açılmasına karar verildiği kaydedildi.