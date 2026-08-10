Nestlé'den çikolatalarında, ‘özel buğday’

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Şirket, bu yeni buğdayın mevcut gofretlerde kullanılan unun yüzde 51’ini oluşturduğunu belirtiyor.

Yenileyici yöntemlerle yetiştirilen buğday, Wildfarmed programına katılan İngiliz çiftçiler tarafından tedarik ediliyor. Nestlé, bu değişikliğin KitKat barlarının tadını veya dokusunu etkilemediğini vurguluyor. Ancak, çiftçilerin yenileyici tarım uygulamalarını benimsemeleri nedeniyle daha pahalı bir maliyetle karşılaştıkları da belirtiliyor.

Şirket, bu yeni buğdayın payını kademeli olarak artırmayı planlıyor. Wildfarmed çiftçileri, toprak sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamalar kullanarak, gübre ve diğer sentetik girdilerin daha az kullanılması sayesinde sera gazı ayak izini azaltmayı hedefl iyor.

Nestlé, yenilenebilir buğday kullanımını teşvik etmeyi planlamıyor; ancak Sürdürülebilir Tarım Girişimi (SAI) Platformu’nun bir üyesi olarak, 2030 yılına kadar temel bileşenlerinin yüzde 50’sini yenilenebilir uygulamaları benimseyen çiftliklerden temin etmeyi hedefl iyor.