Net rezervler 497 milyon dolar yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), brüt rezervleri 20 Ekim itibarıyla 740 milyon dolar azalırken, altın rezervleri 2 milyar 367 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 83 milyar 307 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 82 milyar 567 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 41 milyar 191 milyon dolardan 43 milyar 558 milyon dolara çıkarken, toplam rezervler 124 milyar 498 milyon dolardan 126 milyar 125 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 22 milyar 56 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 22 milyar 553 milyon dolara yükseldi.