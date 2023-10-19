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Net rezervler 8 ayın zirvesinde

Uluslararası rezervler, geçen hafta 1 milyar 319 milyon dolar artarak, 22 milyar 56 milyon dolara yükseldi. Böylelikle, net uluslararası rezervler 8 ayın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerine göre, net uluslararası rezervler 13 Ekim ile biten haftada 1 milyar 319 milyon dolar arttı ve 22 milyar 56 milyon dolara yükseldi. Bu 10 Şubat 2023 haftasındaki 24.4 milyar dolarlık net uluslararası rezerv rakamının ardından ulaşılan en yüksek seviye oldu.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 83 milyar 152 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 83 milyar 307 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 39 milyar 731 milyon dolardan 40 milyar 191 milyon dolara çıkarken, toplam rezervler 122 milyar 883 milyon dolardan 124 milyar 498 milyon dolara geldi.

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