Net rezervlerde 101 milyon dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), brüt rezervleri 6 Ekim itibarıyla 1 milyar 577 milyon dolar, net rezervleri 101 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 81 milyar 575 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 83 milyar 152 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 40 milyar 529 milyon dolardan 39 milyar 731 milyon dolara inerken, toplam rezervler 122 milyar 203 milyon dolardan 122 milyar 883 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 20 milyar 636 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 20 milyar 737 milyon dolara yükseldi.