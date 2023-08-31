Net rezervlerde 1,38 milyar dolarlık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir önceki hafta 76 milyar 293 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 75 milyar 955 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri 40 milyar 783 milyon dolardan 41 milyar 344 milyon dolara çıkarken, toplam rezervler 117 milyar 76 milyon dolardan 117 milyar 299 milyon dolara yükseldi.

25 Ağustos haftasında net uluslararası döviz rezervleri ise, 15,72 milyar dolardan 14,34 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervler ise 5,2 milyar dolar düşüşle eksi 58 milyar dolara düştü.