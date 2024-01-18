Net rezervlerde düşüş 3'üncü haftasında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt rezervler 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 17 milyon dolar artarak 91 milyar 973 milyon dolardan, 91 milyar 990 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri 47 milyar 638 milyon dolardan 47 milyar 810 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 139 milyar 612 milyon dolardan, 139 milyar 799 milyon dolara gelmiş oldu.

Bir önceki hafta 32 milyar 259 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 762 milyon dolar azalarak 29 milyar 497 milyon dolara indi ve böylelikle düşüşünü üçüncü haftaya taşımış oldu.