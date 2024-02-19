Net rezervlerde 'tahvil ihracı' etkisi

Ali Orhan YALÇINKAYA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 16 Şubat haftasına ilişkin döviz rezervlerine dair haftalık durumu 22 Şubat Perşembe günü öğreneceğiz. Hafta başında (bugün) yayımlanan analitik bilançodan ise bunu tahmin edebiliyoruz.

Şöyle ki, analitik bilançodaki “Dış Varlıklar” kalemindeki değişim ile TCMB’nin açıkladığı toplam döviz rezervleri değişimi uyumlu seyretmektedir.

Nitekim söz konusu haftada, altın dahil brüt rezervlerin 0.7 milyar dolar azalarak 134.2 milyar dolara gerilerken, Net Uluslararası Rezervlerin (NUR) ise 2.6 milyar dolar artarak 31.4 milyar dolara yükseldiği hesaplanıyor. Hazine, 9 Şubat tarihinde 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Dolar cinsinden 2034 vadeli 3 milyar Dolar tahvil ihracı gerçekleştirmişti. İhraç tutarı 15 Şubat 2024 tarihinde hesaplara girmişti. Bunu da kamunun döviz mevduatındaki artıştan izlemekteyiz.

Merkez Bankası’nın kendine ait altın rezervi bulunduğundan, altının ons fiyatındaki değişim bu değerlemeyi etkilemektedir. Geçtiğimiz hafta altının ons fiyatının haftalık bazda yüzde 0.6 gerilediğini izlemiştik. Bunun da etkisinin 221 milyon dolar ile azalış yönünde olduğu hesaplanıyor.

Diğer taraftan TCMB’nin “Dış Varlıklar” ile “Toplam Döviz Yükümlülükleri” farkından oluşan Net Döviz Pozisyonu 2.9 milyar dolar azalarak 17.9 milyar dolara geriledi.

Söz konusu haftada swap stoku 2.03 milyar dolar, döviz depo stoku ise 15 milyon dolar azalış göstermişti. Swaplar bilanço dışı yükümlülük olarak izlenmekte olup, burada yaşanan değişim yönünde brüt ve net uluslararası rezervler etkilenmektedir. Döviz depo işlemleri ise bilanço içi yükümlülük olarak takip edilirken, yaşanan değişimin tersi yönünde net uluslararası rezervleri etkilemektedir.

NUR seviyesinin bankalarla yapılan swaplar ile 2.04 milyar dolar azalış, altının ons fiyatı kaynaklı 221 milyon dolar azalış ve kamu mevduatı kaynaklı 5.4 milyar dolar artış ile nette 3.2 milyar dolar artması gerekirken gerçekleşmenin 2.6 milyar dolar olması söz konusu haftada 0.6 milyar dolar net döviz satışı gerçekleştirildiğini düşündürüyor.