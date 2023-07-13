Net uluslararası rezervler 13,2 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), brüt rezervleri 7 Temmuz itibarıyla 2 milyar 681 milyon dolar, net rezervleri ise 3 milyar 341 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 67 milyar 155 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 7 Temmuz ile sona eren haftada 69 milyar 836 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri, 41 milyar 432 milyon dolardan 40 milyar 580 milyon dolara inerken, toplam rezervler 108 milyar 587 milyon dolardan 110 milyar 416 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 9 milyar 825 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 13 milyar 166 milyon dolara yükseldi.