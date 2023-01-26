Net uluslararası rezervler 1.8 milyar dolar arttı

İSTANBUL/EKONOMİ

Merkez Bankası verilerine göre geçen yıl sonunu 27.54 milyar dolar ile tamamlayan net uluslararası rezervler yılın ilk haftasında 3.24 milyar dolar gerilemiş ardından yaklaşık 600 milyon dolar artışla 24.88 milyar dolara yükselmişti. Net uluslararası rezervler geçen hafta eurobond ihracının gelirinin girişiyle birlikte artış gösterdi. Net rezervler geçen yıl temmuz başlarında 6.1 milyar dolar ile 20 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. TCMB'nin başta ihracatçı gelirlerinin yüzde 40’ının satış şartı ve KKM gibi bir dizi önlemlerine rağmen rezervler dalgalı bir seyir izliyor.

Döviz mevduatlarında hafif gerileme

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 20 Ocak haftası itibariyle parite etkisinden arındırılmış şekilde 616 milyon dolar geriledi. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 885 milyon dolar azalırken tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış şekilde 268 milyon dolar arttı.

Yabancı yatırımcı yine çıkışta

Merkez Bankası’nın haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre ise yabancı yatırımcı yılın üçüncü haftasında Türk menkul kıymetlerinden çıkış gösterdi. Yılın ilk haftasında 351.9 milyon dolar net çıkış yapan yabancı yatırımcı 13 Ocak haftasında 67.6 milyon dolarla az da olsa net alıcı olmuştu. Borsanın sert dalgalanmalarının yaşandığı geçen hafta ise yabancı yatırımcının hisse senedi piyasasından net çıkışı 330.9 milyon dolar olarak hesaplandı. Böylece yılın ilk üç haftasında yabancının hisse senedi piyasasında satışı 615.2 milyon dolara ulaştı.

Devlet iç borçlanma senetlerinde ise yabancı yatırımcılar geçen hafta sadece 2.1 milyon dolarlık net alım yaptı. Şirket borçlanma senetlerinden ise geçen hafta yabancının net çıkışı 1.8 milyon dolar olarak hesaplandı.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 34 milyar 413 milyon lira artarak 7 trilyon 715 milyar 643 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 37 milyar 135 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,4 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 120 milyar 436 milyon lira oldu.