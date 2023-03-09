Net uluslararası rezervler 489 milyon dolar arttı

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası haftalık verilerine göre, 3 Mart haftası itibariyle IMF tanımlı net uluslararası rezervler 489 milyon dolar artışla 20 milyar 684.9 milyon dolara yükseldi. 24 Şubat haftasında net uluslararası rezervler 20 milyar 195,9 milyon dolar seviyesindeydi. Bu hafta pazartesi Suudi Arabistan’ın açıkladığı 5 milyar dolarlık döviz depo hesabı gelecek hafta yayınlanacak verilerde takip edilecek.

Hazine’nin dün tamamladığı 2.25 milyar dolarlık Eurobond ihracı ise 14 Mart tarihinde kasaya girecek. Öte yandan geçen hafta Merkez Bankası toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 811 milyon dolar azalarak 120 milyar 359 milyon dolara geriledi. 3 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 699 milyon dolar azalışla 70 milyar 281 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 24 Şubat'ta 71 milyar 980 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 888 milyon dolar artarak 49 milyar 190 milyon dolardan 50 milyar 78 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 811 milyon dolar azalışla 121 milyar 170 milyon dolardan 120 milyar 359 milyon dolara geriledi.