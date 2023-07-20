Net uluslararası rezervler 81 milyon dolar artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 14 Temmuz itibarıyla 1 milyar 545 milyon dolar, net rezervleri ise 81 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 69 milyar 836 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 14 Temmuz ile sona eren haftada 71 milyar 381 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 40 milyar 580 milyon dolardan 41 milyar 681 milyon dolara inerken, toplam rezervler 110 milyar 416 milyon dolardan 113 milyar 62 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 13 milyar 166 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 13 milyar 247 milyon dolara yükseldi.