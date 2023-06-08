Net uluslararası rezervler tarihi düşük seviyesine geriledi

Ali Orhan YALÇINKAYA

Döviz rezervleri

26 Mayıs haftasında 98.5 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 2 Haziran itibariyle 2.0 milyar dolar artarak 100.5 milyar dolara yükselerek 6 hafta sonra ilk kez artış göstermiş oldu. Yılın başından bu yana rezervlerdeki gerileme 28.3 milyar dolar oldu.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 1.7 milyar dolar artarak 58.2 milyar dolara, altın rezervleri 0.3 milyar dolar artarak 42.2 milyar dolara yükseldi.

Stand-by tanımlı bilançoya göre TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) bir önceki haftaya göre 1.3 milyar dolar azalarak –5.7 milyar dolar ile tarihi düşük seviyesine geriledi. Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana azalış ise 33.2 milyar dolar oldu.

2 Haziran itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 0.6 milyar dolar azalarak 55.5 milyar dolara gerilediğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezervler -61.2 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 0.7 milyar dolar kötüleşme göstermiş oldu.

Döviz Tevdiat Hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 26 Mayıs haftasında 176.0 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 2 Haziran haftasında 0.5 milyar dolar azalarak 175.5 milyar dolara geriledi. Geçtiğimiz haftaki azalış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’lar nette 1.05 milyar dolar azalırken, yılın başından itibaren ise azalışın 19.4 milyar dolar olduğu görülüyor.

Tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 245 milyon dolar azalarak 70.0 milyar dolara, gerçek kişi hesaplar 296 milyon dolar azalarak 105.4 milyar dolara geriledi.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 360 milyon dolar azalarak 145.0 milyar dolara, altın mevduatı 178 milyon dolar azalarak 30.4 milyar dolara geriledi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ise 2 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 34.8 milyar TL artarak 2 trilyon 533 milyar TL’ye (121.6 milyar dolar) yükseldi. Prim ödemesi uygulamasının sonlandırılmasının artış hızının yavaşlamasına neden olduğu görülüyor.

Menkul Kıymet Hareketleri

26 Mayıs haftasında 21.5 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 2 Haziran ile biten haftada 23.3 milyar dolara yükselirken, 76.5 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 72.9 milyon dolara, 2.4 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 2.2 milyar dolara geriledi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 52.0 milyon dolar, DİBS’lerde 1.7 milyon dolar satış gerçekleştirdiler. Böylece menkul kıymetlerden toplamda 54.0 milyon dolarlık çıkış olurken, yılın başından bu yana çıkış 1.09 milyar dolara yükseldi.