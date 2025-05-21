Net UYP 270,1 milyar dolar açık verdi

Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonu Mart ayı itibarıyla 270,1 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, mart ayı itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyrek sonuna göre yüzde 3,1 oranında artışla 377,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2,1 oranında azalışla 648 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle, aynı dönemde Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonu yükümlülükleri 25,2 milyar dolar azalarak -270,1 milyar dolar oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduat varlıkları %13,6 oranında artarak 44,8 milyar ABD doları olmuştur.

Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi %3,0 oranında artarak 73,3 milyar ABD doları, portföy yatırımları kalemi %6,8 artarak 4,2 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise %5,7 oranında artarak 143,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Rezerv varlıklar kalemi %0,9 oranında artarak 156,5 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar alt kalemlerinden Merkez Bankası’nın mevduat yükümlülükleri %13,3 oranında azalışla 30,1 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, 2024 yıl sonuna göre %9,2 oranında azalışla 165,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları kalemi %3,6 oranında azalarak 120,2 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi %2,1 oranında artarak 362,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir."