Net UYP, 285 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 Aralık sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 6 oranında artışla 326,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2 oranında azalışla 612,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece, Uluslararası Yatırım Pozisyonu geçtiğimiz yılın sonuna göre 30.9 milyar dolar iyileşerek 285.2 milyar dolar açığa geriledi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -316,1 milyar dolar iken 2023 Aralık sonunda -285,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,4 oranında artışla 140,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,2 oranında artışla 121,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,7 oranında artışla 46,7 milyar dolar olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 22,5 oranında azalışla 158,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artışla 95,8 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artışla 29,5 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 111,6 oranında artışla 2,6 milyar Dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,4 artışla 42,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre 9,5 oranında artarak 357,7 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,8 oranında artarak 43,2 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 20,5 oranında artarak 17,0 milyar dolar olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 12,3 oranında artarak 63,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,7 oranında artarak 101,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir."