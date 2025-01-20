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Net UYP, 297 milyar dolar açık verdi

Net uluslararası yatırım pozisyonu, kasım sonunda 296,7 milyar dolar açık verdi.

Haber Merkezi
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Net UYP, 297 milyar dolar açık verdi
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Net uluslararası yatırım pozisyonu, kasım sonunda 296 milyar 708 milyon dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) göre, 2024 Kasım sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 9,1 oranında artışla 363 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,7 oranında artışla 659,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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