Net UYP 309 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayı itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 3,3 oranında artışla 362,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,4 oranında artışla 671,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle, aynı dönemde Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu yükümlülükleri 9,2 milyon dolar azalarak -309 milyar dolar oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi %1,0 oranında artarak 68,9 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise %3,0 oranında azalarak 136,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları %11,0 oranında azalarak 39,3 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet’in DİBS yükümlülükleri %27,4 oranında artışla 11,9 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, 2025 yılı Nisan ayına göre %2,4 oranında azalışla 190,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları kalemi %3,2 oranında artarak 112,4 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi %1,0 oranında artarak 368,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir."