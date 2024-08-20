Net UYP, 328,5 milyar dolar açık verdi

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -275,9 milyar dolar iken, 2024 Haziran sonunda -328,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artışla 341,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 10,1 oranında artışla 670,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında artışla 142,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,4 oranında artışla 127,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 9,8 oranında artışla 51,2 milyar dolar olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 23,6 oranında artışla 188,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre yüzde 24,8 oranında artışla 119,7 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre yüzde 34,6 oranında artışla 39,8 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 298,2 oranında artışla 10,5 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,5 artışla 44,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,5 oranında artarak 362,4 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,6 oranında azalarak 40,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 30,5 oranında artarak 22,2 milyar dolar olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5,8 oranında artarak 66,3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,1 oranında azalarak 100,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir."