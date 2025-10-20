Net UYP 341,7 milyar dolar açık verdi

Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonu 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla 341,7 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre %2,2 oranında artışla 386,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise %0,8 oranında artışla 728,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Rezerv varlıklar 9,1 milyar ABD doları artarak 178.4 milyar ABD doları ile tarihsel olarak en yüksek değere ulaşmıştır. Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi %1,1 oranında artarak 71,6 milyar ABD doları olurken, diğer yatırımlar kalemi %1,2 oranında azalarak 132,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları %2,6 oranında azalarak 39,8 milyar ABD doları olmuştur.

DİBS yükümlülükleri %8,9 oranında artarak 15,5 milyar ABD doları olmuştur. Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışın etkisiyle, 2025 yılı Temmuz ayına göre %1,2 oranında artışla 223,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları kalemi %1,6 oranında artarak 127,9 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi %0,4 oranında artarak 377,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir."