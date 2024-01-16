Netflix abonelik ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar
Netflix'in abonelik ücretlerine yüzde 30'a varan zam yapıldı. En yüksek paket fiyatı 229,99 TL'ye yükseldi. İşte güncel fiyatlar...
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2024'ün il ayında Netflix, paket fiyatlarına zam yaptı.
Yeni zam paketler arasında yüzdelik değişimler göstermekle birlikte yüzde 20 ila 30 arasında bir orana denk geldi. En düşük paket fiyatı 99,99 TL'den 119,99 TL'ye yükseldi.
Standart planın fiyatı ise 149,99 liradan 176,99 liraya yükseldi. Özel planın yeni fiyatı ise 229,99 TL oldu.