Netflix aylık ücreti ne kadar, Türkiye'de fiyatını düşürdü mü?

Dijital yayın platformları arasında artan rekabetle birlikte Netflix'in 30'dan fazla ülkede abone çekmek amacıyla yeni bir uygulamaya gitti.

190'dan fazla ülke ve bölgede varlığını sürdüren Netflix, Asya, Avrupa, Latin Amerika, Afrika'nın alt sahara bölgesi ve Ortadoğu'da bazı bölgelerde fiyatların düşürdü.

Netflix Türkiye'de indirime gitti mi?

Wall Street Journal'ın haberine göre, abonelik ücretleri azaltılan ülkeler arasında Malezya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Hırvatistan, Venezuela, Kenya ve İran gibi ülkeler yer alırken, söz konusu ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.

Abonelik fiyatları, Netflix'in bazı kategorileri için yarıya indirildi.

Yaşanan gelişmenin ardından şirketin hisselerinin, New York'ta Perşembe günü yüzde 3.4 düştü.

Netflix paket ücreti ne kadar?

Türkiye'de 2 kez fiyat güncelleyen Netflix 2023'ün başında paket fiyatlarını yeniden güncelledi. Yüzde 40 oranında yapılan artışla Türkiye'de abonelik ücreti en düşük pakette 44,99 TL'den 63,99 TL'ye çıktı. En üst paketin fiyatı 130 lira 99 kuruş oldu.