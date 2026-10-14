Netflix küçülmeye gidiyor: Bin kişiyi işten çıkartacak

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ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix, küresel operasyonlarında kapsamlı bir işten çıkarma sürecine hazırlanıyor. Şirketin yaklaşık bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planladığı bildirildi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre işten çıkarmaların ağırlıklı olarak ürün geliştirme, teknoloji, hukuk ve insan kaynakları birimlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Netflix'in eş üst yöneticileri (CEO) Ted Sarandos ve Greg Peters, çarşamba sabahı çalışanlara gönderdikleri e-postayla işten çıkarma kararını duyurdu.

Çalışanların yaklaşık yüzde 6'sı etkilenecek

Geçen yılın sonunda yaklaşık 16 bin tam zamanlı çalışanı bulunan Netflix'in planladığı işten çıkarmalar, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sına karşılık geliyor.

Söz konusu kararın hayata geçirilmesi halinde şirket, 2022'den bu yana en büyük toplu işten çıkarma sürecini gerçekleştirmiş olacak.

Sarandos ve Peters, çalışanlara gönderdikleri mesajda kaynakların daha verimli kullanılması ve önceliklerin belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

İki yönetici, "Dünyayı eğlendirme misyonumuz iddialı bir hedef ve bunu gerçekleştirmek, çalışanlarımızı ve kaynaklarımızı hangi alanlarda önceliklendireceğimiz konusunda disiplinli olmamızı gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Büyüme hızında yavaşlama

Netflix'in iş gücünü azaltma planı, şirketin büyüme hızında ve kullanıcı etkileşiminde yavaşlama yaşadığı bir döneme denk geldi.

Dijital yayın sektöründe rekabetin yoğunlaşması, platformların kullanıcıların ekran başında geçirdiği süreden daha fazla pay almak için mücadelesini artırıyor.

Netflix de bu rekabet ortamında operasyonlarını ve kaynak dağılımını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

Şirket, abonelik gelirlerine olan bağımlılığını azaltmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak amacıyla farklı faaliyet alanlarına yatırım yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Netflix, reklamcılık, canlı yayın programları ve oyun sektöründeki faaliyetlerini genişletmeye odaklanıyor.

Planlanan işten çıkarmalar ise şirketin yeni büyüme alanlarına yönelirken maliyetlerini ve kaynak kullanımını daha sıkı yönetme çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor.