Netflix'ten yılın ikinci zammı: En düşük paket fiyatı 149.99 TL oldu

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye’deki fiyatlarına zam yapma kararı aldı.

Yılın ikinci zammı geldi

2022 yılı içerisinde 2 kez, 2023 yılı içerisinde ise 3 kez zam kararı alan Netflix, bu yılın ilk zammını da ocak ayında yapmıştı. Yaklaşık 6 ay sonra yeniden zam yapma kararı alan Netflix fiyatlarına yaklaşık yüzde 30'a varan zam yaptı.

En ucuz paketin ücreti 149.99 TL oldu

Sözcü'de yer alan habere göre son zam kararıyla birlikte platformdaki en ucuz temel paketin ücreti yüzde 25 zamla 119,99 TL'den 149,99 TL'ye çıktı.

Standart plan fiyatı ise yüzde 30 zamla 176,99 TL'den 229,99 TL'ye yükseldi.

Özel plan ücretleri de yüzde 30 artışla 229,99 TL'den 299,99 TL'ye çıkarıldı.