New York borsası ABD enflasyon verileri sonrası yatay seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artarak 37.711,02 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 4.780,24 puana düşerken, Nasdaq endeksi yatay seyirle 14.970,18 puan oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.



ÜFE verisinin açıklanmasının hemen ardından ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi 8 baz puan artışla yüzde 4,07'ye yaklaşırken, daha sonra yüzde 4 seviyesinde dengelendi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Ocak ile biten haftada 202 bine gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesine indi.



ABD federal hükümetinin bütçe açığı, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52 artarak 129 milyar dolara yükseldi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, bu yıl enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşılamayacağını belirtti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise enflasyonun istikrar kazandığına ikna olmasının gerektiğini belirterek, enflasyon yüzde 2'ye yaklaştığında faiz oranlarını düşürmeye açık olduğunu anlattı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de 2023'ün enflasyonun düşürülmesi açısından iyi bir yıl olduğuna dikkati çekerek, Fed'in hala rahat bir şekilde kesinlikle enflasyonda ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun, 11 Bitcoin spot ETF'si başvurusunu (borsa yatırım fonu) dün onaylaması ve ETF'lere yönelik emirlerin gelmeye başlamasıyla Bitcoin'in fiyatındaki artış dikkati çekti.

Gün içinde 49 bin dolara yaklaşarak Mart 2022'den bu yana en yüksek değerine ulaşan Bitcoin, TSİ 00.20 itibarıyla 46 bin 380 dolardan işlem görüyor.