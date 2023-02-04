New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,38 azalışla 33.923,98 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,04 azalarak 4.136,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,59 kayıpla 12.007,24 puana indi.

Ülkede açıklanan istihdam verileri nedeniyle piyasalarda negatif bir seyir izlendi. ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 517 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,4 ile 50 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, ekonominin geçen ay hızlı bir tempoda istihdam sağladığını gösteren verilerin Fed'in enflasyonla mücadelesinde faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceğine dair endişeleri beslediğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, ocakta aylık bazda 6 puanlık artışla 55,2'ye çıkarak beklentileri geride bıraktı ve hizmet sektöründeki büyümeye işaret etti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılarca takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, istihdamdaki trendin şaşırtıcı olmadığını, Bankanın politikasının ek sıkılaştırma yaparak faiz oranını bir süre o seviyede tutma yönünde olduğunu kaydetti.