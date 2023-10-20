New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalışla 33.414,17

puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,85 azalarak 4.278,00 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,96 kayıpla 13.186,17 puana indi.

Fed Başkanı Powell'ın bugün New York Ekonomi Kulübünde yaptığı konuşma sonrasında tahvil faizleri son 16 yılın yeni zirvesini görürken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Powell'ın konuşması öncesinde yüzde 4,90 seviyesinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili getirileri, daha sona yüzde 4,99'u aşarak 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 198 bin ile piyasa beklentilerinin altında kalırken, ocak ayından bu yana en düşük değer kaydedildi.

Analistler, iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösteren işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin, Fed'in agresif sıkılaşma döngüsüne karşı piyasada dirence işaret ettiğini ve faiz oranlarını yüksek tutmak için Bankaya alan sağladığını belirtti.

ABD'de ekimde eksi 9 ile beklentilerin altında gerçekleşen Philadelphia Fed İmalat Endeksi de sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Ülkede ikinci el konut satışları ise eylülde yüzde 2 azalarak Ekim 2010'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Öte yandan, dün açıkladığı bilançosunda üçüncü çeyrekte net karının azaldığını bildiren elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisselerindeki değer kaybının yüzde 10'a yaklaşması dikkati çekti.

Üçüncü çeyrekte abone sayısında yaklaşık 9 milyon artış bildiren küresel internet televizyon ağı Netflix'in hisseleri ise yüzde 16'nın üzerinde değer kazandı.