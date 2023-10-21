New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,86 azalışla 33.127,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,26 azalarak 4.224,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,53 kayıpla 12.983,81 puana indi. ABD piyasaları yükselen tahvil faizlerinin de etkisiyle pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun yakın olduğu mesajını verirken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırılarının bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.



Gelişmeler, Orta Doğu'daki çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği endişesiyle risk iştahının azalmasına neden oldu.

ABD basınında yer alan haberlerde ise ABD ve Avrupa hükümetlerinin, Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Katar aracılığıyla yürütülen gizli görüşmelere zaman kazandırmak için Gazze'ye yönelik kara operasyonunu ertelemesi için İsrail'e baskı yaptığı aktarıldı.

Fed Başkanı Powell'ın ABD ekonomisinin gücünün daha fazla faiz artırımını gerektirebileceğine yönelik dünkü açıklamaları sonrası tahvil faizleri yüksek seyrini korudu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün 2007'den bu yana ilk kez yüzde 5'i aşmasının ardından bugün yüzde 4,9 seviyesinde seyretti.

Ayrıca, diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indirimlerinin 2024 yılına kadar gerçekleşeceğini öngörmediğini belirtti. Ekonominin hala büyük bir ivmeye sahip olduğuna ve enflasyonun yavaş yavaş düşeceğine işaret eden Bostic, Fed'in temkinli, sabırlı ve kararlı olması gerekeceğini vurguladı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da Fed'in enflasyonun yeniden hızlanmasına izin veremeyeceğini belirterek, faiz oranlarını sabit tutmayı ve verileri yakından takip etmeyi tercih ettiğini kaydetti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise ekonomi beklendiği gibi gelişirse Fed'in agresif sıkılaşma politikasını tamamlamaya yakın olduğunu belirtti.



Mester, "Bir sonraki toplantımızda alınan karar ne olursa olsun, eğer ekonomi beklendiği gibi gelişirse, benim görüşüme göre, muhtemelen faiz oranlarını tutma noktasına yakın veya bu noktadayız." ifadelerini kullandı.