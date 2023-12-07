New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 azalışla 36.054,43 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 azalarak 4.549,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 kayıpla 14.146,71 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerle güne pozitif bir başlangıç yapan pay piyasalarında kapanışta negatif bir seyir izlendi.

ABD'de bugün açıklanan ADP özel sektör istihdamı verileri iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret etti. ABD'de özel sektör istihdamı, kasımda 103 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Aynı dönemde ücret artışının hızındaki yavaşlama da devam ederken, kasımda yıllık ücret yüzde 5,6 arttı.

İş gücü piyasasındaki soğumaya işaret eden verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,106 ile 3 ayın en düşük seviyesini görmesinden sonra yüzde 4,114 seviyesinde dengelendi.

​​​​​​​Ayrıca, ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde artarken, birim emek maliyeti yüzde 1,2 ile beklenenden fazla azaldı. Analistler, üçüncü çeyrekte birim emek maliyetinde kaydedilen düşüşün de enflasyondaki yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti.

Öte yandan petrol fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 4'lük düşüş enerji hisseleri üzerinde baskı oluştururken, Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 1'in ve Marathon Petroleum'un hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Çip üretici Nvidia'nin hisseleri ise şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın Çin pazarına yönelik yeni çiplerin ihracat kısıtlamalarına uygun olmasını sağlamak için ABD hükümetiyle yakın iş birliği içinde çalıştığını açıklaması sonrası yüzde 2'nin üzerinde düştü.

Analistler, para politikası seyrine ilişkin daha fazla ipucu için iş gücü piyasası verilerinin piyasaların odağında olduğu, ABD'de yarın işsizlik maaşı başvuruları verileri ile cuma günü tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini belirtti.