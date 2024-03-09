New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 azalarak 38.722,69 puana geriledi. S&P 500 yüzde 0,65 düşüşle 5.123,69 puana ve Nasdaq yüzde 1,16 kayıpla 16.085,11 puana indi.

ABD'de tarım dışı istihdam, şubatta beklentileri aşarken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif seyir izlendi. Ülkede tarım dışı istihdam şubatta 275 bin kişi arttı. Yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükselen işsizlik oranı da iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,1 ile Şubat 2022'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen istihdam artışına rağmen işsizlik oranının yükselmesi ve ücret artışlarındaki yavaşlamanın Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini masada tuttuğunu söyledi.

İş gücü piyasasına dair soğuma işaretleri gösteren verilerin Fed'in faiz indirimlerinin yaklaştığı beklentilerini güçlendirmesiyle ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 4,04'e kadar gerilerken, daha sonra yaklaşık yüzde 4,08 seviyesinde dengelendi.

ABD'li çip şirketi Nvidia'nın öncülüğündeki yarı iletken hisselerindeki kazançların bugün tersine dönmesi dikkati çekti. Broadcom'un hisseleri yüzde 7, Nvidia hisseleri yüzde 5,5, ASML ile Intel'in hisseleri yüzde 5, Qualcomm'un hisseleri yüzde 3 ve Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 2 değer kaybetti.



Bugün hisseleri yüzde 1 yükselen Apple ise 7 günlük kayıp serisini sonlandırdı.