New York borsası güne karışık seyirle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalarak 44.363,19 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 5.993,16 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 artışla 19.426,59 puana çıktı.

Çin'in ABD'ye yönelik misilleme tarifeler açıklaması sonrası pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

ABD'nin Çin'den yapılan ithalata getirdiği yüzde 10'luk ek tarifeye karşı Çin de ABD'den aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurdu.

Söz konusu tarifelerin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı da tungsten, tellür, bizmut ve molibdenin olduğu kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağını açıkladı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi ise ABD'li teknoloji şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Analistler, Pekin yönetiminin Trump'ın tarifelerine verdiği yanıtı "sınırlı" olarak nitelendirirken, görüşmeleri başlatarak dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında açık bir ticaret savaşını önleme girişimi olarak yorumladı.

Öte yandan, Trump'ın Meksika ve Kanada'ya getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi her iki ülkenin de sınır güvenliklerini artırmaya yönelik alacakları önlemlere karşılık durduruldu.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,56 seviyesine çıkarken, dolar endeksi yüzde 0,7 düşüşle 108,2'ye indi.

Kurumsal tarafta ise ilaç şirketi Merck'in hisseleri, şirketin bu yıla ilişkin gelir tahmininin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 11'in üzerinde değer kaybetti.

Pepsi'nin hisseleri de şirketin gelirinin geçen yılın son çeyreğinde beklentilerin altında kalmasıyla yüzde 2'ye yakın düştü.

Veri analiz şirketi Palantir'in hisseleri ise şirketin finansal sonuçlarının dördüncü çeyrekte beklentileri aşması sonrası yüzde 27'nin üzerinde değer kazandı.