  New York borsası güne yükselişle başladı
New York borsası güne yükselişle başladı

Haftanın son işlem gününde New York borsası yükselişle başladı.

New York borsası güne yükselişle başladı
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 artarak 46.583,95 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 artışla 6.722,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde ​0,18 kazançla 22.886,16 puana ulaştı.

ABD'de federal hükümetin kapalı olmasına rağmen faiz indirimlerinin süreceğine yönelik beklentiler devam ederken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede hükümetin kapanması dolayısıyla Çalışma İstatistikleri Bürosunun dün yayımlayamadığı haftalık işsizlik maaşı başvurusu verilerinin ardından bugün de eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklanmadı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonominin durumunu değerlendirmede faydalandığı önemli verilerin akışının kesintiye uğramasının, faiz indirimlerinin seyrine ilişkin belirsizliği artırdığını ifade etti.

Piyasa aktörlerinin alternatif göstergelere yöneldiğini söyleyen analistler, bu göstergelerin de iş gücü piyasasında yumuşama işaretlerini desteklediğini ve faiz indirimi beklentilerini canlı tuttuğunu kaydetti.

Kurumsal tarafta, ABD'li nadir toprak madencisi USA Rare Earths'ün hisseleri, üst yöneticisinin olası bir yatırım konusunda ABD hükümeti ile "yakın iletişim" içinde olduklarını söylemesinin ardından yüzde 15 değer kazandı.

