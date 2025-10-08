New York borsası güne yükselişle başladı

  1. Ekonomim
New York borsası haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artarak 46.687,31 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla 6.724,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde ​0,34 artarak 22.864,81 puana tırmandı.

ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının sekizinci gününe girilirken, pay piyasalarında açılışta yukarı yönlü bir seyir izlendi.

Ülkede federal hükümetin kapalı kalması ekonomik veri akışını aksatarak belirsizlikleri artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün yayımlanması beklenen toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Hafta başından bu yana teknoloji şirketlerinden gelen anlaşma haberleri ve yapay zekayla ilgili artan iyimserlik hükümetin kapanmasına ilişkin endişeleri sınırlı tutsa da analistler, altının onsunun ilk kez 4 bin doları aşmasının yatırımcıların artan risklere karşı güvenli liman arayışında olduğunu gösterdiğini belirtti.

Analistler, piyasaların iş gücü piyasasına ilişkin alternatif göstergelerin zayıflama sinyalleri vermesiyle Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinden de destek bulduğunu aktardı.

