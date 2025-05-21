New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,27 azalışla 42.677,24 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 azalışla 5.940,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 19.142,71 puana indi.

Tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi devam ederken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in geçen hafta ABD'nin kredi notunu düşürmesi ve kamu borcu ile faiz ödemelerindeki artışı gerekçe göstermesi sonrası yükselişe geçen tahvil faizleri yukarı yönlü seyrini korudu.

Söz konusu yükselişte ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi" tasarısı olarak nitelendirdiği yasa tasarısına ilişkin tartışmalar da etkili oldu.

Trump, kapsamlı vergi indirimi tasarısına destek için bugün Kongredeki Cumhuriyetçilerle bir araya geldi.

Analistler, söz konusu tasarıda yer alan vergi indirimlerinin ülkenin borcunun artmasına ve mali görünümün kötüleşmesine neden olabileceğine dair endişeler olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,48 seviyesine çıktı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem tarifelerin ABD ekonomisi üzerinde baskı yaratacağını ve iş gücü piyasasını zayıflatacağını söyledi.

Öte yandan makroekonomik veri takviminin sakin olması dolayısıyla yatırımcıların dikkatleri şirket bilançolarına yönelirken, ABD'de yapı malzemesi satan büyük perakende şirketlerinden Home Depot finansal sonuçlarını açıkladı.

Home Depot net satışlarının üç aylık dönemde yıllık yüzde 9,4 artışla 39,9 milyar dolara çıktığını bildirirken, yıllık satış beklentisini korudu. Ayrıca Home Depot Mali İşler Direktörü Richard McPhail, şirketin tarifeler nedeniyle fiyatları artırmayı planlamadığını bildirdi.

Home Depot'nun hisseleri finansal sonuçlarını açıklaması sonrası kaydettiği yükselişin ardından günü yüzde 0,6 düşüşle tamamladı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise şirketin Üst Yöneticisi Elon Musk'ın 5. Katar Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, gelecek beş yıl boyunca şirketi yönetmeye devam edeceğini ve ileride siyasi kampanyalara destek amacıyla yaptığı harcamaları büyük ölçüde azaltacağını söylemesi sonrası yüzde 0,5 yükseldi.