New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,91 azalışla 41.860,01 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,61 azalışla 5.844,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 kayıpla 18.872,64 puana indi.

ABD'de Cumhuriyetçilerin kapsamlı vergi tasarısına ilişkin gelişmeler takip edilirken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in geçen hafta, kamu borcu ve faiz ödemelerindeki artışı gerekçe göstererek ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından, Kongre'de görüşülen vergi tasarısının ulusal borcu daha da artırabileceği beklentisi, ülkenin mali görünümüne dair endişeleri derinleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi" tasarısı olarak nitelendirdiği yasa tasarısına destek için dün Kongredeki Cumhuriyetçilerle bir araya gelmişti.

Analistler, kapsamlı vergi indirimlerinin yapılmasını hedefleyen tasarının, ülkenin bütçe açığının daha da artmasına neden olabileceğine dair endişeleri artırdığını belirtti.

Öte yandan ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması sonrası piyasalarda oluşan iyimserlik de diğer ülkelerle ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedilememesi nedeniyle azaldı.

ABD ekonomisine yönelik artan endişe ve belirsizliklerin etkisiyle tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıkarken, Hazine'nin 20 yıllık tahvil ihalesine gelen zayıf talep de faizlerin yükselmesine katkıda bulundu. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,08 ile 2003'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59 seviyesine tırmandı.

Kurumsal tarafta ise bilançolar takip edilirken, ABD'nin büyük perakende şirketlerinden Target'ın hisseleri, şirketin satışlarının ilk çeyrekte düşmesi ve bu yıl genelinde satışlarda düşüş olacağı konusunda uyarması sonrası yüzde 5,2 değer kaybetti.

Bir diğer perakende şirketi Lowe's'un hisseleri de şirketin beklentilerin üzerinde kar bildirmesi ve yıl sonu satış beklentilerini korumasına karşın yüzde 1,6 geriledi.