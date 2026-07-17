New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,20 azalarak 52.552,97 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 azalışla 7.533,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 kayıpla 25.881,95 puana geriledi.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, şirket bilançoları ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından takip edilirken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Veriler, benzin fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt istasyonlarının satış gelirlerini baskılaması nedeniyle perakende satışların yalnızca sınırlı bir artış gösterdiğini ortaya koydu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 11 Temmuz ile biten haftada 208 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan enflasyonun yüzde 2 seviyesine doğru gerilememesi halinde onu bu seviyeye taşımaya yardımcı olmak için en azından bir miktar politika sıkılaşmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid de temel endişesinin enflasyon olduğunu, enflasyonun hala çok yüksek ve uzun süredir hedefin üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Schmid, "Bu nedenle para politikasının doğru yönünü belirlerken odağım enflasyon olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Büyük bankaların güçlü bilançolarının ardından şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar da yatırımcıların odağında yer aldı.

Yarı iletken üreticisi TSMC'nin ikinci çeyrek karının yüzde 77,4 artarak piyasa beklentilerini aşmasına rağmen sermaye harcamalarına yönelik tahminini artırmasının etkisiyle hisseleri yüzde 2,3 geriledi.

Diğer çip üreticilerinin hisselerinde de düşüş görülürken, Intel'in hisseleri yüzde 5,8, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 5,7, Arm Holdings'in hisseleri yüzde 5,4, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 5,3 ve Broadcom'un hisseleri yüzde 5 değer kaybetti.

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines'ın hisseleri ise şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen petrol fiyatlarındaki yükselişin bu yıl yakıt maliyetini yaklaşık 6 milyar dolar artıracağını öngörmesi sonrası yüzde 1,8 düştü.

GE Aerospace hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentilerden daha iyi gelmesine ve şirket bu yıla ilişkin kar tahminini yükseltmesine rağmen yüzde 3,5 geriledi.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet'in hisseleri de şirketin en güçlü yapay zeka modeli Gemini 3.5 Pro'nun piyasaya sürülmesini ertelediğine dair haberler üzerine yüzde 4,4 düştü.

Sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in ise bu yıla ilişkin kar tahminini yukarı yönlü revize etmesinin ardından hisseleri yüzde 1,2 yükseldi.